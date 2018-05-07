В Петрозаводске мужчина сдал в металлолом чужой микроавтобус

Украденный автомобиль принадлежит мужчине, который уехал жить в другой регион.

Карелии. В середине апреля в полицию Петрозаводска обратились горожане, сообщившие об исчезновении микроавтобуса «Фольксваген» . Как выяснилось, их знакомый попросил некоторое время присматривать за его машиной, припаркованной в микрорайоне Кукковка. Сам владелец уехал жить в другой регион, рассказали в пресс-службе МВД

В один из дней заявители обнаружили, что машина исчезла. Ущерб оценивался в 100 000 рублей. В ходе разговора с полицейскими горожане сообщили, что несколько дней назад видели, как машину осматривал подозрительный молодой человек. Спустя пару дней ситуация повторилась.

Было возбуждено уголовное дело, начались оперативно-розыскные мероприятия. Машина была обнаружена на территории одного из пунктов приема металла.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 20-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он во всем признался. Следствие продолжается.