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В Петрозаводске мужчина сдал в металлолом чужой микроавтобус
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В Петрозаводске мужчина сдал в металлолом чужой микроавтобус 

Карельские вести 2 часа назад
Украденный автомобиль принадлежит мужчине, который уехал жить в другой регион.
В середине апреля в полицию Петрозаводска обратились горожане, сообщившие об исчезновении микроавтобуса «Фольксваген». Как выяснилось, их знакомый попросил некоторое время присматривать за его машиной, припаркованной в микрорайоне Кукковка. Сам владелец уехал жить в другой регион, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
В один из дней заявители обнаружили, что машина исчезла. Ущерб оценивался в 100 000 рублей. В ходе разговора с полицейскими горожане сообщили, что несколько дней назад видели, как машину осматривал подозрительный молодой человек. Спустя пару дней ситуация повторилась.
Было возбуждено уголовное дело, начались оперативно-розыскные мероприятия. Машина была обнаружена на территории одного из пунктов приема металла.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 20-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он во всем признался. Следствие продолжается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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