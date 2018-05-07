Наркодилер из Краснодарского края получил 9 лет колонии 

Уроженец одной из среднеазиатских республик организовал канал поставки наркотиков на территории Краснодарского края. Заведено уголовное дело. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу УФСБ России по Краснодарскому краю.
Злоумышленник хранил и совершал тайниковые закладки героина. Таким образом он передавал наркотик мелкооптовым сбытчикам. Сотрудники ФСБ нашли в квартире мужчины героин в крупном размере. Вещество изъяли. Преступника приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Уроженка Набережных Челнов Римма Куканова больше не фигурант уголовного дела о хранении и сбыте наркотиков в Таиланде. 32‐летнюю женщину освободили и отправили домой.