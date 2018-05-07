Волжанин, до смерти избивший свою дочь, получил 10 лет строгого режима

Волжанину, до смерти забившему свою дочь, не удалось смягчить свое наказание. За жестокую расправу с собственным ребенком мужчина проведет десять лет в колонии строгого режима

— В ноябре 2017 года Раджик Марьенко остался домой вместе со своей дочкой. Разозлившись из— за ее плача, разъяренный мужчина начал бить девочку по голове, телу, ногам и рукам, — рассказали в пресс — службе волгоградского областного суда. — От полученных травм ребенок умер.

В суде волжанин рассказал, что стал воспитывать ребенка методом кнута еще за несколько дней до ее смерти. По словам мужчины, избиение малыша показалось ему действенным способом в борьбе с детским плачем.

— По решению волжского городского суда Раджик Марьенко должен провести в колонии строгого режима 10 лет, — уточнили в областном суде. — Адвокат мужчины не согласился с таким наказанием и подал апелляцию. В волгоградском областном суде приговор оставили без изменения.