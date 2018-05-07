Нездоровый мужчина напал на девушку в томском магазине

Мужчина, напавший на девушку в одном из магазинов Томска , отправлен на медицинское лечение, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Соответствующую видеозапись, сделанную камерой видеонаблюдения, распространили пользователи «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина сначала ставит подножку покупательнице, а потом отвешивает ей такую оплеуху, что она падает с ног.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после обращения граждан и, посмотрев на него, решили, что ему нужна помощь врачей.

В дежурную часть УМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение об асоциальном поведении гражданина в одном из продуктовых магазинов города Томска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что мужчина нуждается в медицинском наблюдении, после чего он был передан работникам вызванной бригады скорой медицинской помощи

Ранее сообщалось, что москвич стал жертвой секс-шантажа. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств, и после непродолжительного общения они решили заняться сексом по интернету. В итоге она записала на видео раздевшегося перед камерой мужчину и начала требовать с него деньги за нераспространение.