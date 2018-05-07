Олег Тополь предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Марксовского района.

Напомним, 57-летний Олег Тополь обвиняется в коррупции.

По версии следствия, еще в июле 2014 года крупный чиновник, находясь на посту главы районной администрации, получил в виде взятки от жителя Маркса земельный участок стоимостью более 6 млн рублей. За эти деньги предприниматель хотел оформить весь участок как свою собственность.

Примерно в это же время Тополь получил от фирмы, занимающейся поставками продуктов питания в школы и детские сады, 19 участков стоимостью свыше 6,8 млн рублей. За это глава администрации, по мнению следователей, хотел погасить задолженность фирмы по договорам поставок и предоставить поставщику землю.

Действую таким образом, Тополь за 2 года вывел из муниципальной собственности и передал частным лицам еще 3 участка стоимостью более 65 млн рублей.

Как утверждают местные предприниматели, Тополь заставлял их в добровольно-принудительном порядке переводить в один из районных фондов финансовую «помощь» в обмен на разрешение на работу.

Суд арестовал имущество Олега Тополя и автомобиль его жены. Также, по данным следователей, на банковских счетах арестованного чиновника обнаружились 44 миллиона рублей.

Таким образом, Тополя обвиняют в получение взятки в особо крупном размере, в превышении свои должностных полномочий и в злоупотреблении ими, а а также — в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Меру наказания крупному экс-чиновнику определит суд.