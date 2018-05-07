Экс-глава района в Саратовской области пойдет под суд за махинации с землей

Следователи обвиняют 57-летнего экс-чиновника по целому ряду статей Уголовного кодекса — получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

В 2014-2016 годах Тополь получал от граждан взятки земельными участками и сам раздавал муниципальную землю без законных на то оснований. Один из предпринимателей, чтобы получать от администрации плату за поставку питания в школы и детсады, передал чиновнику 19 участков общей стоимостью 6,8 млн рублей. Другой фигурант в обмен на незаконное оформление земли дал ему часть земельного участка стоимостью 6 млн Следствие считает, что глава района незаконно передал в частные руки три муниципальных участка, оцененных в 65 млн рублей.

В 2015 году Тополь поставил предпринимателям условие: если они хотят получить разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, то они должны пожертвовать деньги в один из местных фондов. А в 2016-м он дал указание незаконно демонтировать рекламную конструкцию, стоившую ее владельцу 150 тысяч рублей.

По данным СУ СКР, чтобы установить эти факты, потребовалось провести десяток экспертиз и очных ставок, допросить около 120 человек. Обстоятельства дела, переданного в суд, заняли 46 томов.