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Экс-глава района в Саратовской области пойдет под суд за махинации с землей
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Экс-глава района в Саратовской области пойдет под суд за махинации с землей 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи обвиняют 57-летнего экс-чиновника по целому ряду статей Уголовного кодекса — получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
В 2014-2016 годах Тополь получал от граждан взятки земельными участками и сам раздавал муниципальную землю без законных на то оснований. Один из предпринимателей, чтобы получать от администрации плату за поставку питания в школы и детсады, передал чиновнику 19 участков общей стоимостью 6,8 млн рублей. Другой фигурант в обмен на незаконное оформление земли дал ему часть земельного участка стоимостью 6 млн  Следствие считает, что глава района незаконно передал в частные руки три муниципальных участка, оцененных в 65 млн рублей.
В 2015 году Тополь поставил предпринимателям условие: если они хотят получить разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, то они должны пожертвовать деньги в один из местных фондов. А в 2016-м он дал указание незаконно демонтировать рекламную конструкцию, стоившую ее владельцу 150 тысяч рублей.
По данным СУ СКР, чтобы установить эти факты, потребовалось провести десяток экспертиз и очных ставок, допросить около 120 человек. Обстоятельства дела, переданного в суд, заняли 46 томов.
Сам Тополь не признал свою вину. Следователи наложили арест на недвижимость обвиняемого, автомобиль его супруги и на счета в банках на общую сумму 44 млн  Олег Тополь пришел в политику из бизнеса: занимался торговлей в Энгельсе. В 2006 году он был избран местным депутатом, в 2010-м — назначен главой администрации Энгельса. В 2013 году он перебрался на руководящий пост в Марксовский район, который и занимал вплоть до задержания сотрудниками УФСБ в январе 2017 года.
Фото УФСБ по Саратовской области
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