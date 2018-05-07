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Директора сельскохозяйственной фирмы в Тамбове осудят за неуплату налогов
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Директора сельскохозяйственной фирмы в Тамбове осудят за неуплату налогов 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В Тамбове завершили расследование уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственной организации за неуплату налогов, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, мужчина вносил ложные сведения в налоговые декларации по НДС о суммах налоговых вычетов. Всего за 3, 4 кварталы 2015 года и 1, 2, 3 кварталы 2016 года он уклонился от уплаты около 35 млн рублей.
На сегодняшний день следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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