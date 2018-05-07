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Экс-депутат ЕП стала подозреваемой по делу о защите русских школ в Латвии
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Экс-депутат ЕП стала подозреваемой по делу о защите русских школ в Латвии 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 7 мая — РИА Новости. Сопредседателю партии «Русский союз Латвии», экс-депутату Европарламента Татьяне Жданок присвоен статус подозреваемой по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, сказал РИА Новости помощник Жданок Андрей Толмачев.
"Жданок проходит подозреваемой по уголовному делу об организации Вселатвийского родительского собрания", — сказал Толмачев.
Акцию организовала партия «Русский союз Латвии» во главе со Жданок. Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело в связи с проведенным 31 марта мероприятием, участники которого возражали против перевода школьного образования на латышский язык. Теперь их подозревают в «преступлении против государства», сообщил ранее портал mixnews.lv.
В ПБ Латвии отказались предоставить дополнительные комментарии о ходе расследования, поэтому конкретные подозреваемые пока неизвестны.
Ранее Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.
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