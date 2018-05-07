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Экс‑полицейского из «Внукова» приговорили к условному сроку за мошенничество
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Экс‑полицейского из «Внукова» приговорили к условному сроку за мошенничество 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя линейного отдела полиции в аэропорту «Внуково», обвиняемого в мошенничестве, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя линейного отдела в аэропорту «Внуково». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что подсудимый, являясь следователем линейного отдела полиции в аэропорту «Внуково», располагая информацией об уголовном деле, при расследовании которого изъято более 1 тысячи ювелирных украшений, убедил генерального директора коммерческой организации в необходимости передачи ему денежных средств в сумме 30 тысяч долларов США в обмен на принятие им решения о прекращении уголовного дела и возврат изъятых ювелирных украшений.
В декабре 2016 года, получив указанную сумму денег, он предоставил изготовленное от имени другого следователя постановление о прекращении уголовного дела, которое фактически не принималось.
«Суд, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с установлением испытательного срока в течение 3 лет», — добавляется в сообщении.
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