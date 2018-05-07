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25-летней охотнице на «киборгов» грозит тюрьма
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25-летней охотнице на «киборгов» грозит тюрьма 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности задержали женщину в Харькове. Сейчас готовится ходатайство об избрании 25-летней женщине меры пресечения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Действия злоумышленницы, по данным пресс-службы прокуратуры, квалифицированы по статье хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
В прокуратуре также сообщили, что правоохранители устанавливают и других участников группы.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что организатором нападения на Дмитрия Вербича якобы является гражданин России, который покинул территорию Украины и скрывается в Польше.
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