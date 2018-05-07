25-летней охотнице на «киборгов» грозит тюрьма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности задержали женщину в Харькове . Сейчас готовится ходатайство об избрании 25-летней женщине меры пресечения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Действия злоумышленницы, по данным пресс-службы прокуратуры, квалифицированы по статье хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.