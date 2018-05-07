Житель Пермского края избил молодого человека, вступившись за свою жену 

Житель села Мысы Краснокамского района избил молодого человека, который вступил в конфликт с его женой после вечера в сельском клубе.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что в январе этого года 21-летний молодой человек отправился в сельский клуб. Когда мероприятие завершилось, он повздорил с незнакомой женщиной. Её 30-летний муж вступился за супругу. Ссора переросла в драку. В результате старший мужчина начал наносить младшему удары по голове и лицу, требуя принести извинения жене. В результате потерпевшего отвезли в больницу. Супруга женщины задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы уголовного дела направлены в суд.