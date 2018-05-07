«Закрыл глаза» за миллион рублей. Капитана морпорта Ростова подозревают в коррупции

Капитан подозревается в получении крупной взятки в один миллион рублей. По версии следователей, 6 мая он получил эту сумму в обмен на покровительство одной из судоходных компаний. Взамен 59-летний капитан обещал «закрыть глаза» на систематическое нарушение перевозчиком правил работы. Факт дачи взятки зафиксирован в кафе «Манжо».

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и идет сбор улик. Расследование продолжается, а против капитана возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, в крупном размере».