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Капитан морского порта Ростова подозревается в получении взятки
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Капитан морского порта Ростова подозревается в получении взятки 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о взятке в отношении капитана морского порта Ростова-на-Дону. Подозреваемый, предположительно, получил 1 млн рублей за покрытие нарушений в работе судоходной компании, сообщает пресс-служба управления.
По версии следствия, капитан 6 мая получил от директора судоходной компании взятку в размере 1 млн рублей «за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения в деятельности судоходной компании и дальнейшее покровительство».
"Возбуждено уголовное дело в отношении капитана морского порта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, в крупном размере")", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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