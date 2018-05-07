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Сотрудницу ломбарда в Арсеньеве осудили за присвоение более 350 тыс. рублей
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Сотрудницу ломбарда в Арсеньеве осудили за присвоение более 350 тыс. рублей 

Prim.News 1 час назад
Фигурантка занимала должность заведующей ломбарда.
Арсеньевским городским судом вынесен приговор работнице ломбарда, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено, когда фигурантка занимала должность заведующей ломбарда. Из корыстных побуждений она заполнила залоговые билеты и договоры займа от имени нескольких граждан (не осведомленных о ее преступных действиях), в которых указала сведения о якобы сдаче ими изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках, которые фактически в ломбард не сдавались.
Оценив несуществующие изделия из золота на общую сумму 357 тыс. 305 рублей, заведующая взяла из кассы предприятия деньги и присвоила себе.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Ущерб, причиненный ломбарду, фигурантка возместила в добровольном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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