Сотрудницу ломбарда в Арсеньеве осудили за присвоение более 350 тыс. рублей

Фигурантка занимала должность заведующей ломбарда.

Арсеньевским городским судом вынесен приговор работнице ломбарда, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено, когда фигурантка занимала должность заведующей ломбарда. Из корыстных побуждений она заполнила залоговые билеты и договоры займа от имени нескольких граждан (не осведомленных о ее преступных действиях), в которых указала сведения о якобы сдаче ими изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках, которые фактически в ломбард не сдавались.

Оценив несуществующие изделия из золота на общую сумму 357 тыс. 305 рублей, заведующая взяла из кассы предприятия деньги и присвоила себе.