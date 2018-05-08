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Оперативники Центрального округа столицы задержали подозреваемого в краже
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Оперативники Центрального округа столицы задержали подозреваемого в краже 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району на улице Сретенка задержали 39-летнего подозреваемого в краже дорогостоящего кольца.
В дежурную часть полиции обратился 44-летний москвич. По словам заявителя, у его супруги пропало дорогостоящее обручальное кольцо.
Как установили сотрудники полиции, женщина потеряла украшение, когда выходила из машины. Материальный ущерб составил 1,5 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже. Им оказался личный водитель потерпевшей. Как оказалось, мужчина, принимая участие в поиске украшения вместе с его хозяйкой, увидел оброненное кольцо и забрал его. Позже злоумышленник сдал находку в ломбард.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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