Житель Лянтора за заказ «шпионской» ручки может получить реальный срок

Житель Лянтора сделал заказ авторучки с видеокамерой через интернет. Теперь 50-летнему лянторцу за незнание законов РФ грозит реальный срок до 4-х лет лишения свободы.

Дело в том, что по закону согласно ст. 138.1 Уголовного Кодекса РФ ввозить и использовать подобные гаджеты на территории страны запрещено, потому что они относятся к специальным техническим средствам, с помощью которых можно негласно получить информацию акустической или визуальной направленности. Такой закон был принят в 2011 году, когда такие средства стали набирать популярность.

Местного жителя задержали прямо на почте, когда мужчина пришёл получить посылку. Обвинение, предъявленное мужчине, утверждено прокурором и направлено в суд.