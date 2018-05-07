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Житель Лянтора за заказ «шпионской» ручки может получить реальный срок
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Житель Лянтора за заказ «шпионской» ручки может получить реальный срок 

АиФ Югра 53 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Житель Лянтора сделал заказ авторучки с видеокамерой через интернет. Теперь 50-летнему лянторцу за незнание законов РФ грозит реальный срок до 4-х лет лишения свободы.
Дело в том, что по закону согласно ст. 138.1 Уголовного Кодекса РФ ввозить и использовать подобные гаджеты на территории страны запрещено, потому что они относятся к специальным техническим средствам, с помощью которых можно негласно получить информацию акустической или визуальной направленности. Такой закон был принят в 2011 году, когда такие средства стали набирать популярность.
Местного жителя задержали прямо на почте, когда мужчина пришёл получить посылку. Обвинение, предъявленное мужчине, утверждено прокурором и направлено в суд.
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