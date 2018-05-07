В Подмосковье мужчина застрелил брата из арбалета

В Сергиевом Посаде таксист застрелил брата из арбалета после пьяной ссоры, сообщает телеканал «360».

По данным следствия, в начале мая мужчины совместно распивали спиртное дома. Между ними возникла ссора, во время которой один из них взял арбалет и выстрелил в родственника. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Нападавший попытался скрыться, но его задержали полицейские. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.