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В Подмосковье мужчина застрелил брата из арбалета
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В Подмосковье мужчина застрелил брата из арбалета 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Сергиевом Посаде таксист застрелил брата из арбалета после пьяной ссоры, сообщает телеканал «360».
По данным следствия, в начале мая мужчины совместно распивали спиртное дома. Между ними возникла ссора, во время которой один из них взял арбалет и выстрелил в родственника. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Нападавший попытался скрыться, но его задержали полицейские. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.
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