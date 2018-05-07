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Мужчина в пьяном угаре застрелил брата из арбалета в Подмосковье
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Мужчина в пьяном угаре застрелил брата из арбалета в Подмосковье 

360tv.ru 53 минуты назад
Распитие спиртных напитков закончилось смертью для работника Изоляционного трубного завода в Сергиевом Посаде, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
В начале мая он вместе с младшим братом распивал алкогольные напитки у себя дома. По версии следствия, когда попойка переросла в ссору, его родственник, работающий таксистом, схватил арбалет и произвел выстрел. В итоге мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Таксист попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Максимальное наказание, которое может грозиться подозреваемому в случае доказательства его вины, — до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчину чуть не зарезали, когда он провожал домой свою девушку в Москве. По словам потерпевшего, он получил два ножевых удара, один из них — в спину, а второй — по пальцам правой руки.
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