Браконьерам грозит колония за 27 выловленных рыб на Ладоге (фото)

Сотрудниками транспортной полиции у браконьеров изъяты запрещенные орудия лова, лодка, а также незаконно добытая рыба.

При проведении профилактического рейда в акватории залива Касинлахти Ладожского озера сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте задержали троих жителей Сортавальского района в возрасте от 57 до 66 лет.

Установлено, что браконьеры, используя маломерное судно и рыболовные сети, незаконно ловили рыбу в местах нереста. Злоумышленники успели выловить 27 рыб различных пород.

Сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытый улов изъяты. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.