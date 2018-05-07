Ещё
Браконьерам грозит колония за 27 выловленных рыб на Ладоге (фото)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Браконьерам грозит колония за 27 выловленных рыб на Ладоге (фото) 

Карельские вести 26 минут назад
Сотрудниками транспортной полиции у браконьеров изъяты запрещенные орудия лова, лодка, а также незаконно добытая рыба.
При проведении профилактического рейда в акватории залива Касинлахти Ладожского озера сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте задержали троих жителей Сортавальского района в возрасте от 57 до 66 лет.
Установлено, что браконьеры, используя маломерное судно и рыболовные сети, незаконно ловили рыбу в местах нереста. Злоумышленники успели выловить 27 рыб различных пород.
Сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытый улов изъяты. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Любитель элитного алкоголя задержан Росгвардией в Лахденпохье В Карелии осудят отца, бросившегося спавшего трехлетнего сына на пол Фельгенгауэр дала показания в суде: «Я ощутила, как перерезают горло»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина509
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели286
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»167
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой975
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение