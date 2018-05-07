Задержанный оренбургский полицейский предупреждал об «облавах» на игорные заведения

В областном центре ранее задержали бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Оренбургское», который, по версии следствия, причастен к покровительствованию игорному заведению.

Как сообщалось, за вознаграждение на тот момент занимавший должность в органах, полицейский получал вознаграждения от владельца игорной точки в областном центре. Как сообщил источник ПроОрен, сотрудник должен был сообщать о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении указанного заведения. Владелец точки, в свою очередь, пообещал в указанные сроки передавать деньги за «услуги» полицейского. По имеющейся информации, переводы средств осуществлялись на банковские карты оформленные на самого бывшего сотрудника ОБЭП, его жену и сестру.

С 30 июня 2016 по 4 августа 2017 г. бывший полицейский получил свыше 250 тыс. рублей, что является крупным размером.