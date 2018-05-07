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Задержанный оренбургский полицейский предупреждал об «облавах» на игорные заведения
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Задержанный оренбургский полицейский предупреждал об «облавах» на игорные заведения 

ProOren 52 минуты назад
В областном центре ранее задержали бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Оренбургское», который, по версии следствия, причастен к покровительствованию игорному заведению.
Как сообщалось, за вознаграждение на тот момент занимавший должность в органах, полицейский получал вознаграждения от владельца игорной точки в областном центре. Как сообщил источник ПроОрен, сотрудник должен был сообщать о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении указанного заведения. Владелец точки, в свою очередь, пообещал в указанные сроки передавать деньги за «услуги» полицейского. По имеющейся информации, переводы средств осуществлялись на банковские карты оформленные на самого бывшего сотрудника ОБЭП, его жену и сестру.
С 30 июня 2016 по 4 августа 2017 г. бывший полицейский получил свыше 250 тыс. рублей, что является крупным размером.
В апреле 2018 года следователи СУ СК РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело, а вскоре по решению суда Ленинского района Оренбурга в отношении для него избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.
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