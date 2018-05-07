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В Зауралье возбуждено уголовное дело за нападение вице-президента ТПП на сотрудника полиции
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В Зауралье возбуждено уголовное дело за нападение вице-президента ТПП на сотрудника полиции 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Людмила Половникова. Она же отметила, что ведутся следственные действия в рамках уголовного дела, но обвинение Пашковой еще не предъявлено.
Напомним, ранее источники «ФедералПресс» сообщали, что во время визита в палату утром 4 мая нескольких сотрудников УМВД для выемки документов вице-президент ТПП Ирина Пашкова ударила одного из них по лицу.
В СУ СКР сегодня подтвердили эту информацию. Отмечается, что все произошло на глазах понятых, приглашенных для участия в выемке документов.
Визит оперативников в Торгово-промышленную палату Зауралья был связан с заявлением президента палаты Ильи Назаренко в прокуратуру и УБЭП города Кургана по поводу продажи автомобиля Курганской ТПП. Назаренко заявил, что таким образом бывшие руководители ТПП Евгений Сочнев и Ирина Пашкова причинили палате значительный материальный ущерб и не имели полномочий на такую сделку. А сам Назаренко по их вине так и не приступил к исполнению своих обязанностей.
Фото: Psut.sledcom.ru
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