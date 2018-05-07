Житель Таганрога получил семь лет колонии за попытку убийства жены 

Приговор в отношении жителя Таганрога, который убил жену за желание развестись с ним, вступил в законную силу. Подсудимый проведет срок в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Инцидент произошел в прошлом году. Между супругами разразился скандал, в ходе которого преступник нанес потерпевшей множественные удары ножом. Его остановил мальчик, который своевременно вызвал скорую.
Злоумышленник признался, что не хотел убивать супругу. Он схватил нож в состоянии аффекта. Жена хотела с ним развестись.
Ссора между супругами привела к убийству. В станице Пластуновской Краснодарского края женщина накинулась на мужа с ножом из‐за того, что тот начал ее избивать.