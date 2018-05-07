Полиция разыскивает вора, похитившего шубы за 3,6 млн рублей из ТЦ в ЦАО

Столичная полиция возбудила уголовное дело после кражи двух соболиных шуб из ТЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сам инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 мая, в ТЦ «Афимолл Сити» в Пресненском районе ЦАО столицы: неизвестный взломал двери магазина меховых изделий и вынес из него две шубы из соболиного меха, после чего скрылся.

О случившемся в полицию сообщила одна из сотрудниц магазина на утро следующего дня. Материальный ущерб от кражи меховых изделий составил около 3,6 млн рублей.

В связи с этим полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск неизвестного преступника.