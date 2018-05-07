СК повторно попросил выпустить экс-директора «Гоголь-центра» из СИЗО

На минувшей неделе суд отказался удовлетворять аналогичное ходатайство, поскольку следователь представил те же доводы, что и при продлении продюсеру срока заключения под стражу. На это обстоятельство указала и прокуратура , выступившая против освобождения Малобродского.

"В суд поступило новое ходатайство об изменении Малобродскому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сказала Царева.