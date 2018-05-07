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СК повторно попросил выпустить экс-директора «Гоголь-центра» из СИЗО
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СК повторно попросил выпустить экс-директора «Гоголь-центра» из СИЗО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Следствие повторно попросило Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Юнона Царева.
На минувшей неделе суд отказался удовлетворять аналогичное ходатайство, поскольку следователь представил те же доводы, что и при продлении продюсеру срока заключения под стражу. На это обстоятельство указала и прокуратура, выступившая против освобождения Малобродского.
"В суд поступило новое ходатайство об изменении Малобродскому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сказала Царева.
Поясняя ходатайство следствия, пресс-служба СК РФ ссылалась на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья».
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