СКР вновь просит отправить экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест 

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения зарегистрировано в Басманном суде Москвы. Заседание назначено на 10 мая.
Бывший директор «Гоголь-центра» находится под стражей с прошлого лета. 27 апреля суд рассмотрел первое обращение следствия об изменении меры пресечения, но оставил Малобродского в СИЗО. Он — единственный фигурант громкого дела, который находится в следственном изоляторе, остальные обвиняемые остаются под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что фигуранты начали знакомиться с материалами, после чего рассмотрение дела «Седьмой студии» начнётся по существу. Речь идёт о хищении 133 млн рублей. Все обвиняемые, кроме главного бухгалтера Нины Масляевой, свою вину отрицают.