Неуравновешенный мужчина зарезал собутыльника в Приозерском районе

Воскресная гулянка закончилась в Приозерском районе закончилась убийством. Хозяин дома напился и зарезал собутыльника. Известно, что он состоит на психиатрическом учете

Жительница Кузнечного обратилась в полицию вечером 6 мая. Она рассказала, что решила навестить своего 31-летнего сына в квартире дома по улице Гагарина. Зайдя в квартиру она увидела спящего сына и труп мужчина, лежавший рядом и завернутый в одеяло.

По предварительной версии, хозяин жилища во время застолья убил ножом 45-летнего знакомого. Подозреваемый задержан. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».