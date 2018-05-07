Ещё
Неуравновешенный мужчина зарезал собутыльника в Приозерском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неуравновешенный мужчина зарезал собутыльника в Приозерском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Воскресная гулянка закончилась в Приозерском районе закончилась убийством. Хозяин дома напился и зарезал собутыльника. Известно, что он состоит на психиатрическом учете
Жительница Кузнечного обратилась в полицию вечером 6 мая. Она рассказала, что решила навестить своего 31-летнего сына в квартире дома по улице Гагарина. Зайдя в квартиру она увидела спящего сына и труп мужчина, лежавший рядом и завернутый в одеяло.
По предварительной версии, хозяин жилища во время застолья убил ножом 45-летнего знакомого. Подозреваемый задержан. Известно, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ivyborg.ru: последние новости
Неизвестный выстрелил в посетителя бара в центре Петербурга Маленького мальчика задавило бревнами в Карелии Девочка обнаружила своих родителей убитыми в квартире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина518
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели286
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»171
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение