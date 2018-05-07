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Пропавшую иркутскую школьницу нашли убитой
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Пропавшую иркутскую школьницу нашли убитой 

Свободная пресса 44 минуты назад
Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве 16-летней девушки, которая ранее пропала по дороге в школу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, 3 мая жительница Братска ушла на занятия, но домой не вернулась. Были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из заброшенных зданий города.
«В ходе работы следственно-оперативной группы был установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, в настоящее время с ним работают следователи», — рассказали в ведомстве.
Установлено, что школьница воспитывалась в неполной семье, на учетах в органах профилактики не состояла.
По информации СМИ, тело девушки было обнаружено в недостроенном Дворце пионеров.
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