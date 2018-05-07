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Дело об отравлении таллием работников завода в Таганроге передали СК
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Дело об отравлении таллием работников завода в Таганроге передали СК 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. Ранее дело расследовалось в МВД, сообщил ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших.
"Сегодня мы встречались с руководителем областного ростовского управления СК [СУ СК РФ по Ростовской области]. Прокурор города Таганрога передал дело по инициативе СК в областное управление следователям по особо важным делам СК, в первый отдел. Образована следственная группа по делу", — сказал он.
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