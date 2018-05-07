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Суд Петербурга арестовал бизнесмена, обещавшего за €1 млн помочь прекратить уголовное дело
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Суд Петербурга арестовал бизнесмена, обещавшего за €1 млн помочь прекратить уголовное дело 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена Романа Каныгина, который обвиняется в том, что за €1 млн обещал отцу заключенного по делу о мошенничестве посодействовать изменению меры пресечения и прекращению уголовного дела. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Романа Каныгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), сроком по 3 июля 2018 года", — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Каныгин обладал информацией о наличии в следственных органах уголовного дела в отношении мужчины, заключенного под стражу по делу о мошенничестве. Далее Каныгин сообщил отцу заключенного ложные сведения о якобы имеющейся у него возможности за €1 млн оказать содействие в изменении меры пресечения на домашний арест, а также обеспечить прекращение уголовного преследования. В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу отметили, что обвиняемый получил муляж денег в одном из ресторанов Выборгского района Петербурга от местной жительницы, которая действовала в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
В объединенной пресс-службе судов ТАСС также сказали, что заседание по избранию меры пресечения Каныгину проходило в открытом режиме, в ходе которого стало известно, что он является руководителем компании «Невский проект», занимающейся подготовкой строительных площадок.
Вину в покушении на мошенничество бизнесмен признал, против домашнего ареста не возражал.
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