Суд Петербурга арестовал бизнесмена, обещавшего за €1 млн помочь прекратить уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена Романа Каныгина, который обвиняется в том, что за €1 млн обещал отцу заключенного по делу о мошенничестве посодействовать изменению меры пресечения и прекращению уголовного дела. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Романа Каныгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), сроком по 3 июля 2018 года", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Каныгин обладал информацией о наличии в следственных органах уголовного дела в отношении мужчины, заключенного под стражу по делу о мошенничестве. Далее Каныгин сообщил отцу заключенного ложные сведения о якобы имеющейся у него возможности за €1 млн оказать содействие в изменении меры пресечения на домашний арест, а также обеспечить прекращение уголовного преследования. В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу отметили, что обвиняемый получил муляж денег в одном из ресторанов Выборгского района Петербурга от местной жительницы, которая действовала в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В объединенной пресс-службе судов ТАСС также сказали, что заседание по избранию меры пресечения Каныгину проходило в открытом режиме, в ходе которого стало известно, что он является руководителем компании «Невский проект», занимающейся подготовкой строительных площадок.

Вину в покушении на мошенничество бизнесмен признал, против домашнего ареста не возражал.