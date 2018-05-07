Организаторы подпольного казино вернут государству более 20 миллионов

Верховный суд Карелии не стал смягчать наказание осужденным за незаконную игорную деятельность.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии оставила без изменения решение суда по иску прокурора Петрозаводска о взыскании с организаторов азартных игр в пользу государства более 21,7 миллиона рублей. Ранее шесть жителей Карелии были осуждены за незаконную деятельность с использованием Интернета. Подпольное казино работало с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года на территории Сегежского, Кондопожского, Медвежьегорского районов и Петрозаводска. Сообщники незаконно обогатились на более чем 21,7 млн рублей.

Прокуратура потребовала, чтобы виновники возместили эту сумму государству. Городской суд согласился с мнение гособвинения. Однако ответчики подали апелляционные жалобы.

Отмечается, что за 2017 год — истекший период 2018 года в суды предъявлено 365 исков о возмещении ущерба государству и муниципальным образованиям. В общей сложности за это время по искам прокуроров взыскано более 70 миллионов рублей.