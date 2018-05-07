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Организаторы подпольного казино вернут государству более 20 миллионов
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Организаторы подпольного казино вернут государству более 20 миллионов 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Верховный суд Карелии не стал смягчать наказание осужденным за незаконную игорную деятельность.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии оставила без изменения решение суда по иску прокурора Петрозаводска о взыскании с организаторов азартных игр в пользу государства более 21,7 миллиона рублей. Ранее шесть жителей Карелии были осуждены за незаконную деятельность с использованием Интернета. Подпольное казино работало с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года на территории Сегежского, Кондопожского, Медвежьегорского районов и Петрозаводска. Сообщники незаконно обогатились на более чем 21,7 млн рублей.
Прокуратура потребовала, чтобы виновники возместили эту сумму государству. Городской суд согласился с мнение гособвинения. Однако ответчики подали апелляционные жалобы.
Отмечается, что за 2017 год — истекший период 2018 года в суды предъявлено 365 исков о возмещении ущерба государству и муниципальным образованиям. В общей сложности за это время по искам прокуроров взыскано более 70 миллионов рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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