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Адвокат коррупционеров получил 3,5 года за присвоенные взятки
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Адвокат коррупционеров получил 3,5 года за присвоенные взятки 

Legal.Report 1 час назад
В Ивановской области вынесен приговор адвокату, бравшему 1 млн руб. для решения «под ключ» процессуальных вопросов со следствием по уголовному делу клиента. Ленинский районный суд Иванова признал бывшего адвоката Ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» 38-летнего Сергея Колотухина виновным по двум эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество в крупном размере).
Как следует из материалов дела, весной 2017 году Колотухин защищал интересы подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело находилось в производстве регионального УМВД. Адвокат убедил клиента, что за взятки получит доступ к служебной информации и процессуальным документам, а также обеспечит меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обе суммы, 100 000 и 250 000 руб. соответственно, защитник присвоил.
В августе того же года Колотухин пообещал клиенту, что обвинение ему будет предъявлено по менее тяжкой статье УК. За это адвокат запросил 750 000 руб. 11 сентября юриста задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ при получении первого транша в 500 000 руб.
Адвокатская палата Ивановской области оперативно лишила Колотухина адвокатского статуса. В ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и находился под домашним арестом. Гособвинение требовало для подсудимого 4 года заключения. Суд приговорил Колотухина к 3,5 года колонии общего режима.
Колотухин участвовал в ряде громких процессов с участием чиновников в Ивановской области. В частности, защищал мэра Кинешмы Алексея Крупина, осужденного в 2017 году на 9 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Услугами адвоката также пользовался обвиняемый в получении взяток бывший первый зампред ивановского правительства Андрей Кабанов, осужденный в апреле 2017 года на 8,5 года строгого режима.
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