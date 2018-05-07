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Волжанину, убившему маленькую дочь, не смягчили наказание
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Волжанину, убившему маленькую дочь, не смягчили наказание 

АиФ Волгоград 1 час назад
Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор жителю Волжского, убившему маленькую дочь. Мужчине предстоит отбывать наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облсуда, ребенок скончался еще в ноябре 2017 года. Оставшись наедине со своей дочерью, недовольный отец набросился на нее с кулаками за то, что она плакала. Он несколько раз ударил ее по голове, туловищу, ногам и рукам. В результате девочка умерла. Отец в свое оправдание заявил на суде, что бил дочь за три-шесть дней до ее смерти, якобы после избиения она успокаивалась. Адвокат мужчины попытался смягчить ему приговор, но не смог. Судья, изучив материалы уголовного дела и выслушав участников процесса, оставил приговор первой инстанции без изменения.
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