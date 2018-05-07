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Проводы в украинскую армию окончились в Киевской области смертью несовершеннолетнего
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Проводы в украинскую армию окончились в Киевской области смертью несовершеннолетнего 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киевской области в Facebook..
«В селе Петропавловская Борщаговка 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция. На месте трагедии изъято орудие преступления — раскладной нож. Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними произошла на улице около полуночи», — гласит сообщение.
Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. До прибытия «скорой» подростку пытались оказать первую помощь окружающие, однако безрезультатно. По прибытию на место врачи констатировали смерть парня.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — «Умышленное убийство». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
После смены власти в стране в 2014 году и начала конфликта в Донбассе на Украине возрос уровень преступности. Среди причин: военный конфликт и неудачная реформа правоохранительных органов, вызванная в том числе и желанием их «очистить» от тех, кто был против Майдана.
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