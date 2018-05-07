В Красноярском крае завели дело из-за гибели школьника от случайного выстрела 

В Красноярском крае завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает телеканал «360» со ссылкой на главное следственное управление СК по региону.
В воскресенье, 6 мая, девятиклассник со своим другом, студентом колледжа нашли карабин с патронами на даче. Оружие хранилось в открытом доступе и принадлежало отцу школьника.
Студент решил проверить, не заряжено ли ружьё, и случайно выстрелил другу в живот. Подросток умер по дороге в больницу. Молодые люди не употребляли спиртное. Оружие не было зарегистрировано.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесен приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи.