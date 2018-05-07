Ещё
В Курской области за хранение «соли» задержали мать двоих детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курской области за хранение «соли» задержали мать двоих детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Обоянском районе за хранение наркотиков задержали 38-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Оперативникам сообщили, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали подозреваемую на улице. При осмотре они нашли у нее сверток с неизвестным веществом.
Женщина рассказала, что внутри находится синтетическая «соль», которую она собиралась употреблять сама. Также выяснилось, что подозреваемая воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Ранее её уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Следователи в отношении женщины возбудили очередное уголовное дело.
АиФ: последние новости
В Тамбовской области сын наглотался таблеток и до смерти избил отца Директора сельскохозяйственной фирмы в Тамбове осудят за неуплату налогов Ссора в белгородском кафе закончилась поножовщиной
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать403
Путин выдвинул кандидатуру премьера1220
Путин подписал новый «майский указ»114
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой999
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение