В Курской области за хранение «соли» задержали мать двоих детей

В Обоянском районе за хранение наркотиков задержали 38-летнюю женщину, сообщила пресс-служба регионального МВД

Оперативникам сообщили, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали подозреваемую на улице. При осмотре они нашли у нее сверток с неизвестным веществом.

Женщина рассказала, что внутри находится синтетическая «соль», которую она собиралась употреблять сама. Также выяснилось, что подозреваемая воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Ранее её уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Следователи в отношении женщины возбудили очередное уголовное дело.