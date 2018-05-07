Сокольчанин забил до смерти товарища

Трагедией закончилось застолье двух друзей. Житель Сокольского района забил до смерти товарища. Происшествие случилось в Вологодском районе 1 мая.

Двое друзей решили устроить застолье. В ходе распития алкоголя вспомнились старые обиды, началась ссора. 34-летний гость из Сокола начал избивать 30-летнего оппонента и не остановился, пока тот не перестал дышать. От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.

Как сообщает региональный следственный комитет, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.