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Неизвестный выстрелил в посетителя бара в центре Петербурга
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Неизвестный выстрелил в посетителя бара в центре Петербурга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Накануне, 6 мая, в Центральном районе Петербурга у бара на Садовой улице неизвестный выстрелил в 33-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело
Из больницы в полицию Центрального района поступил звонок о том, что от одного из домов по улице Садовая с огнестрельным ранением доставлен 33-летний мужчина. По словам пострадавшего у бара в него выстрелил неизвестный и нанес ему телесные повреждения.
В результате проверки полицией при осмотре с места происшествия изъяты смывы вещества бурого цвета, оправа от очков и 2 гильзы.
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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