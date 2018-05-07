Ещё
Массовая драка и пальба из травмата: зачинщики конфликта стали фигурантами уголовного дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовая драка и пальба из травмата: зачинщики конфликта стали фигурантами уголовного дела 

ufa1.ru 25 минут назад
Фото: ufa1.ru
29-летний уфимец и 27-летний житель Чеченской Республики пойдут под суд за разбой, хулиганство и причинение вреда здоровью средней тяжести.
Дело в том, что в марте прошлого года парни вместе с сообщником проследили за бизнесменом и, когда тот вышел из офиса, напали на него. Избив мужчину, они отобрали ключи от автомобиля Mercedes-Benz и угнали его.
Спустя несколько месяцев молодые люди решили еще раз встретиться с обидчиками в Театральном сквере. Между мужчинами завязалась массовая драка, в ходе которой подельник обвиняемого выстрелил из травматического пистолета в голову молодого человека. Мужчине удалось закрыть голову руками.
— В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, — пояснили в республиканской прокуратуре.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии полицейский свел счеты с жизнью Покупать пришли полицейские: уфимка пойдет под суд за продажу шпионского гаджета В Уфе муж ударил жену по голове табуреткой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина509
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели286
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»167
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой975
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение