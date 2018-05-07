Массовая драка и пальба из травмата: зачинщики конфликта стали фигурантами уголовного дела

29-летний уфимец и 27-летний житель Чеченской Республики пойдут под суд за разбой, хулиганство и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Дело в том, что в марте прошлого года парни вместе с сообщником проследили за бизнесменом и, когда тот вышел из офиса, напали на него. Избив мужчину, они отобрали ключи от автомобиля Mercedes-Benz и угнали его.

Спустя несколько месяцев молодые люди решили еще раз встретиться с обидчиками в Театральном сквере. Между мужчинами завязалась массовая драка, в ходе которой подельник обвиняемого выстрелил из травматического пистолета в голову молодого человека. Мужчине удалось закрыть голову руками.