Две собольи шубы стоимостью 3,6 млн руб. украли из павильона в ТЦ «Афимолл Сити»

Утром 6 мая в службу «02» с заявлением о краже обратилась женщина, работающая продавцом в магазине, расположенном в торговом центре на Пресненской набережной, д. 2. «Оперативники выяснили, что в ночное время неизвестный взломал замок входной двери павильона, проник внутрь и похитил две шубы из соболиного меха, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 3,6 млн руб.», — сказали в ведомстве.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.