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Две собольи шубы стоимостью 3,6 млн руб. украли из павильона в ТЦ «Афимолл Сити»
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Две собольи шубы стоимостью 3,6 млн руб. украли из павильона в ТЦ «Афимолл Сити» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Две шубы из меха соболя похитили из магазина, расположенного в торговом центре «Афимолл Сити», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Утром 6 мая в службу «02» с заявлением о краже обратилась женщина, работающая продавцом в магазине, расположенном в торговом центре на Пресненской набережной, д. 2. «Оперативники выяснили, что в ночное время неизвестный взломал замок входной двери павильона, проник внутрь и похитил две шубы из соболиного меха, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 3,6 млн руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
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