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Условным сроком отделалась фельдшер-взяточник череповецкого КВД
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Условным сроком отделалась фельдшер-взяточник череповецкого КВД 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
19 подлогов и 18 случаев мелкого взяточничества зафиксировали следователи в деятельности бывшего фельдшера череповецкого кожно-венерологического диспансера. За вознаграждение женщина выдавала «липовые» справки и вносила недостоверные данные в личные медицинские книжки пациентов.
Свою преступную деятельность медик вела в 2016-2017 годах. За свои услуги она брала от 900 до 2600 рублей. Однажды взяла более крупную сумму — 12 тысяч рублей, которые намеревалась разделить с коллегами. За это она выдавала нужные клиентам заключения без проведения медосмотров. Общая сумма взяток составила 36 600 рублей.
В отношении медика возбудили уголовные дела по статьям «Служебный подлог», «Мелкое взяточничество», «Получение взятки». Как сообщает областной следственный комитет, суд наказал ее четырьмя годами условно и штрафом в 84 тысячи рублей, также запрещено занимать определенные должности в течение трех лет.
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