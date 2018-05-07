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В Казани вынесли приговор мужчине, угнавшему ретро-автомобиль 1937 года
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В Казани вынесли приговор мужчине, угнавшему ретро-автомобиль 1937 года 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Вахитовский суд вынес приговор по делу об угоне и уничтожении ретро-автомобиля, сообщается на сайте суда.
Игоря Кудрявцева признали виновным в краже с незаконным проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Также его обязали оплатить судебные издержки в размере 1100 рублей.
Суд установил, что весной 2017 года Игорь Кудрявцев, подобрав ключ, проник в гараж, расположенный на ул. Кремлевской. Из него он угнал ретро-автомобиль марки Mercedes Pullman 1937 года выпуска, а также металлические стеллажи и термопарный холодильник. Угнанный автомобиль подсудимый распилил болгаркой и сдал в металлолом, выручив всего 18 тысяч рублей.
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