В Казани вынесли приговор мужчине, угнавшему ретро-автомобиль 1937 года

Вахитовский суд вынес приговор по делу об угоне и уничтожении ретро-автомобиля, сообщается на сайте суда.

Игоря Кудрявцева признали виновным в краже с незаконным проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Также его обязали оплатить судебные издержки в размере 1100 рублей.

Суд установил, что весной 2017 года Игорь Кудрявцев, подобрав ключ, проник в гараж, расположенный на ул. Кремлевской. Из него он угнал ретро-автомобиль марки Mercedes Pullman 1937 года выпуска, а также металлические стеллажи и термопарный холодильник. Угнанный автомобиль подсудимый распилил болгаркой и сдал в металлолом, выручив всего 18 тысяч рублей.