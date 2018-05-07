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В Воронежской области грабившего женщин насильника лишили свободы на 10 лет
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В Воронежской области грабившего женщин насильника лишили свободы на 10 лет 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Жертвами мужчины на одной и той же улице стали три случайные прохожие. Новохопёрский районный суд вынес приговор серийному грабителю. Он нападал только на женщин, что примечательно на одной и той же улице города. Жертвами мужчины стали три случайных прохожие, одну из который не только ограбил, но и изнасиловал. В наказание за целый список преступлений новохопёрца приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, в июле 2017 года пьяный новохопёрец на одной из улиц города догнал женщину, ударил её по голове и отобрал сумку. В ней был мобильник стоимостью 4 тыс. 300 рублей и 2 тыс. рублей. Жертва ограбления стала громко кричать, звала на помощь. Налётчик бросил сумку и сбежал. В тот же день на той же улице грабитель напал на другую женщину. В руках у неё был телефон, на который позарился преступник. Он догнал жертву, повалил её на землю и вырвал из рук мобильник, стоимость которого оценили в 6 тыс. рублей. Следующее преступление грабитель совершил в сентябре 2017 года. Оно случилось на той же улице, где и два предыдущих. Как выяснил суд, увидев женщину, грабитель догнал её, схватил за волосы, закрыл рот рукой и силой завёл во двор заброшенного дома. Там мужчина изнасиловал несчастную и отобрал у неё телефон и зарядник — всё это стоило больше 10 тыс. рублей. Вскоре после сентябрьского нападения грабителя поймали силовики и обвинили в четырёх преступлениях, за которые приговорили к 10 годам колонии строго режима.
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