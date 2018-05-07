На Ямале реальный срок «оборотням в погонах» дали со второй попытки

За коррупцию, мошенничество и патронаж игрового бизнеса экс-сотрудники уголовного розыска чуть было не отделались условным сроком.

Прокурор пошёл на принцип и довел дело до судебной коллегии. Правда, повторный приговор не строже предыдущего. По версии следствия, двое новоуренгойских полицейских обвинялись в превышение должностных полномочий, и избиение подозреваемого во время допроса. Кроме того, коллеги «крышевали» подпольный салон игровых автоматов.

Служитель правопорядка были знакомы с владельцем бизнеса. Когда подшефного предпринимателя все же разоблачили, он отделался штрафом. Осмелев от безнаказанности, преступник решил использовать заведённое против него дело для обогащения. Предприниматель сговорился с одним из полицейских. По плану преступной парочки, «оборотень в погонах» должен был убедить родственника подозреваемого заплатить за его свободу 100 тыс. рублей.

Позже все раскрылось и преступников в погонах ждал суд. Но каким-то непостижимым образом, несмотря на позицию прокурора, им удалось избежать реального срока. Суд назначил преступникам наказание не связанное с заключением. А за превышение должностных полномочий и насилие к задержанному их оправдали.

Прокурор не согласился с решением суда и подал аппеляцию. Окружная судебная коллегия по уголовным делам отменила чрезмерно мягкое решение суда, и дело открыли заново. На повторном заседании экс-правоохранителей приговорили к 1 году 3 месяцам в колонии-поселении за патронаж незаконного игорного бизнеса.