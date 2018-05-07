В Черняховске местный житель украл фейерверк и запустил его

«В дежурную часть МО МВД России «Черняховский» с заявлением о краже обратилась 53-летняя горожанка. Женщина сообщила полицейским, что из помещения веранды её дома по переулку Зелёному пропала упаковка пиротехники. Сумма ущерба составила более 2 500 рублей», — сообщают в полиции.

Как установили полицейские, кражу совершил 27-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.