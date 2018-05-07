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В Черняховске местный житель украл фейерверк и запустил его
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В Черняховске местный житель украл фейерверк и запустил его 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
За запуск фейерверка житель Черняховска может сесть на пять лет. Дело в том, что он украл эту пиротехнику, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
«В дежурную часть МО МВД России «Черняховский» с заявлением о краже обратилась 53-летняя горожанка. Женщина сообщила полицейским, что из помещения веранды её дома по переулку Зелёному пропала упаковка пиротехники. Сумма ущерба составила более 2 500 рублей», — сообщают в полиции.
Как установили полицейские, кражу совершил 27-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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