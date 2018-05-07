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Вынес из дачи вещей на 70 тысяч рублей
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Вынес из дачи вещей на 70 тысяч рублей 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса big-rostov.ru  В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.
В полицию в конце марта текущего года обратился 45-летний житель Владимира, сообщивший, что из его дачного дома пропала техника и различные бытовые предметы на общую сумму около 70 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать вора. Им оказался 18-летний житель Вязников.
По версии следствия, молодой человек, находясь на территории деревни, где расположен дачный дом, заметил, что хозяева длительное время отсутствуют. Обвиняемый взломал дверь дома, похитил имущество и на своем автомобиле скрылся с места преступления.
Свою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью и добровольно возместил владельцу имущественный ущерб.
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