Вынес из дачи вещей на 70 тысяч рублей

Фото с ресурса big-rostov.ru В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

В полицию в конце марта текущего года обратился 45-летний житель Владимира, сообщивший, что из его дачного дома пропала техника и различные бытовые предметы на общую сумму около 70 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать вора. Им оказался 18-летний житель Вязников

По версии следствия, молодой человек, находясь на территории деревни, где расположен дачный дом, заметил, что хозяева длительное время отсутствуют. Обвиняемый взломал дверь дома, похитил имущество и на своем автомобиле скрылся с места преступления.

Свою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью и добровольно возместил владельцу имущественный ущерб.