Владикавказскими полицейскими пресечен канал поставки героина в республику

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владикавказу задержаны двое граждан иностранного государства, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств на территории столицы республики. Ранее полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности злоумышленников к распространению героина.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что 38-летний мужчина с сообщницей прибыли в Северную Осетию из Москвы в конце апреля. Подельники уже приобрели обратные билеты на самолет, однако были задержаны при попытке сбыта героина путем закладок на набережной реки Терек и ул. Московской.

Сотрудниками полиции из закладок, а также при личном досмотре подозреваемых и на съемной квартире, где те временно проживали, обнаружено и изъято свыше 60 конфетных свертков, в которых был замаскирован героин. Общий вес изъятого наркотика составил около 114 граммов.

В настоящее время граждане задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.