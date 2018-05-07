Мужчина пришёл к бывшей жене пообщаться с ребёнком и избил её приятеля 

Житель Оханского района пришёл в гости и побил друга бывшей жены.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 31-летний мужчина пришёл пообщаться со своим ребёнком. В это же время к его бывшей жене приехал в гости знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потассовки потерпевший упал и ударился головой о бетонную лестницу. Удар оказался очень сильным: врачи квалифицировали травму головы как тяжкий вред здоровью. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
Нападавшего осудили, он проведёт два года в колонии общего режима.