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Мужчина пришёл к бывшей жене пообщаться с ребёнком и избил её приятеля
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Мужчина пришёл к бывшей жене пообщаться с ребёнком и избил её приятеля 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Оханского района пришёл в гости и побил друга бывшей жены.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 31-летний мужчина пришёл пообщаться со своим ребёнком. В это же время к его бывшей жене приехал в гости знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потассовки потерпевший упал и ударился головой о бетонную лестницу. Удар оказался очень сильным: врачи квалифицировали травму головы как тяжкий вред здоровью. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
Нападавшего осудили, он проведёт два года в колонии общего режима.
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