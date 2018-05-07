Два экс-полицейских в ЯНАО осуждены за превышение служебных полномочий и мошенничество

В Новом Уренгое приговорены к реальным срокам заключения два экс-сотрудника отдела уголовного розыска. Несмотря на то, что им инкриминировалось несколько преступлений, реальная мера наказания мужчинам была вынесена только после, обжалования обвинителем ранее вынесенного приговора в апелляционном порядке.

«Сотрудники полиции обвиняются в превышении своих служебных полномочий и мошенничестве. Один из них также признан виновным в покровительстве незаконной игорной деятельности и в вымогательстве взятки 100000 рулей. Этот же сотрудник полиции обвинялся также в том, что во время проведения обыска в его квартире по уголовному делу, возбужденному по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции и покровительства незаконной игорной деятельности, публично оскорбил представителя власти — сотрудника РУ ФСБ России по Тюменской области , находящегося при исполнении своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО

Уголовное дело было направлено на новое на новое судебное рассмотрение. Одновременно суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о чрезмерной мягкости назначенного наказания двум сотрудникам полиции, признанных виновными в покровительстве незаконной игорной деятельности, в связи с чем, приговор изменил и назначил осужденным наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы, направив их для его отбывания в колонию-поселение..