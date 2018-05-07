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Свердловчанин устроил на даче оружейный склад
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Свердловчанин устроил на даче оружейный склад 

Уралинформбюро 29 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Сухом Логе задержали 47-летнего жителя Асбеста по подозрению в незаконном хранении оружия.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сыщики провели обыск в двух дачных домах. В одном из них полицейские обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего ружья образца 1960 года выпуска, банку с порохом, 173 патрона от нарезного оружия и 3 охотничьих патрона 12 калибра. В другом доме нашли 2 ружья, пистолет кустарного производства, около 50 патронов.
Документов на право хранения и ношение огнестрельного оружия у хозяина домов не было. Выяснилось, что мужчина работает на одном из предприятий забойщиком скота. Он пояснил, что хранил оружие для возможного проживания в лесу и защиты от животных.
Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.
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