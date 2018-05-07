Свердловчанин устроил на даче оружейный склад

В Сухом Логе задержали 47-летнего жителя Асбеста по подозрению в незаконном хранении оружия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области , сыщики провели обыск в двух дачных домах. В одном из них полицейские обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего ружья образца 1960 года выпуска, банку с порохом, 173 патрона от нарезного оружия и 3 охотничьих патрона 12 калибра. В другом доме нашли 2 ружья, пистолет кустарного производства, около 50 патронов.

Документов на право хранения и ношение огнестрельного оружия у хозяина домов не было. Выяснилось, что мужчина работает на одном из предприятий забойщиком скота. Он пояснил, что хранил оружие для возможного проживания в лесу и защиты от животных.

Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.