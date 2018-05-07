Сотрудники полиции Ейского района Краснодарского края пресекли деятельность наркопритона

Сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Ейскому району оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.

В результате проверки сведения подтвердились. Установлено, что 36-летний житель Ейска совместно со своей 33-летней сожительницей предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Ейского района задержали в квартире мужчины 7 человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В отношении задержанных правоохранители составили административные протоколы по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

При дальнейшем осмотре квартиры подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков. Найденное направили на исследование, которое подтвердило, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанным избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.